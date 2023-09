Vonovia: Analysten sehen Kurspotenzial von fast 30%

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Aktie von Vonovia hat in den letzten fünf Handelstagen um +4,09% zugelegt. Am gestrigen Tag betrug die Kursentwicklung noch moderate +0,25%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Vonovia-Aktie liegt bei 30,60 EUR. Damit eröffnet sich Anlegern ein Potenzial von fast 28%, sofern das Kursziel erreicht wird. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der vergangenen Tage.

Insgesamt bewerten sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und zwölf weitere als Kauf. Fünf Experten empfehlen “Halten”. Vier Analysten sind der Meinung, dass es Zeit zum Verkauf ist. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,74.

Mit einer überwiegend optimistischen Bewertung durch etwa zwei Drittel aller analysierenden Bankanalysten zeigt sich eine positive...