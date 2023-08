Vonovia: Aktuell unterbewertet - Kursziel bei 30,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Vonovia-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung von -4,38% verzeichnet. Gestern betrug der Rückgang allein -1,31%, was zu einer pessimistischen Stimmung am Markt führte.

Die Analysten sind jedoch anderer Meinung und halten die Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Vonovia-Aktie liegt bei 30,60 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, ergibt sich ein Potenzial von +50,66%. Trotz des schwachen Trends der letzten Tage bewerten immer noch 66,67% der Analysten die Aktie als Kauf oder starken Kauf.

Konkret befürworten sechs Experten einen Kauf und zwölf weitere sehen das Wertpapier optimistisch als “Kauf”. Vier haben ihre Position neutralisiert und empfehlen “Halten”, während fünf andere eher skeptisch sind und zum Verkauf raten.

Das Gururating bleibt unverändert bei...