Vonovia: Aktionäre erwarten gespannt Quartalsbilanz - Steigt der Umsatz trotz Gewinnrückgang?

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

ARTIKEL:

In nur 104 Tagen wird das deutsche Unternehmen Vonovia aus Bochum seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können und wie sich die Vonovia-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Nach dem Börsenschluss werden also in 104 Tagen die Quartalszahlen des Unternehmens veröffentlicht. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 17,21 Mrd. EUR ist Vonovia ein wichtiger Player am Markt und zieht deshalb viel Aufmerksamkeit auf sich. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gebannt auf das Ergebnis.

Analystenhäuser gehen derzeit davon aus, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal zu einem leichten Anstieg beim Umsatz kommen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 1,38 Mrd. EUR, während er nun voraussichtlich um +5,50...