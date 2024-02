Vonovia Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Vonovia wird basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 22,13 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (28,5 EUR) um +28,78 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 27,16 EUR, was einer Abweichung von +4,93 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet interessante Ausprägungen für Vonovia. Die Diskussionsintensität verändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls positiv zugenommen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit sechs positiven und acht negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls überwiegend Verkaufssignale berechnet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vonovia somit von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vonovia liegt bei 19,09, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 51 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Vonovia daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".