Vonovia: Aktie unterbewertet mit Kursziel von 30,60 EUR

Die Vonovia-Aktie scheint nach Ansicht der Analysten aktuell nicht angemessen bewertet zu sein. Das wahre Kursziel liegt bei +66,17% über dem aktuellen Preis.

• Vonovia: -2,75% am 06.07.2023

• Kursziel für Vonovia liegt bei 30,60 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,70

Gestern gab es eine negative Entwicklung von -2,75% für die Vonovia-Aktie auf dem Finanzmarkt. Damit ergibt sich ein Plus von +2,91% in den letzten fünf Handelstagen und damit einer vollständigen Woche an Börsentagen – Ein Indiz dafür dass momentan Optimismus herrscht.

Durchschnittlich sind Bankanalysten der Meinung dass die Aktien mittelfristig auf einen Wert von 30.6 Euro steigen werden; wenn diese Einschätzung zutrifft öffnet dies Investoren ein Potenzial von +66.17%. Allerdings teilen nicht alle...