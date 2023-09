Vonovia-Aktie: Der neue Stern?

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Vonovia-Aktie wird von Finanzexperten zunehmend positiv betrachtet. Der Analyst Simon Stippig hat jüngst seine Einschätzung der Immobilienfirma in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie angepasst und das Kursziel von 38,60 Euro auf 39,80 Euro angehoben. Die Einstufung blieb auf “Buy”. Es scheint, als ob die Wall Street dem Aufwärtstrend der Vonovia-Aktie Glauben schenkt. Im Durchschnitt empfehlen 16 Analysten die Aktie zum Aufstocken, mit einem mittleren Kursziel von 29,31 Euro, was einem möglichen Aufstieg von über 32% entspricht.

Wichtige Punkte:

Durchschnittliche Empfehlung: Aufstocken

Anzahl der Analysten: 16

Mittleres Kursziel: 29,31 EUR

Technische Analyse: Bullishe Zeichen trotz fallendem GD200

Die Vonovia-Aktie hat die letzte Handelswoche bei einem Kurs von 22,13 Euro abgeschlossen, was einer prozentualen...