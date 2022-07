Vonovia-Aktie: Das nächste Tief!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Finanztrends Video zu Vonovia



mehr >

Mit einem Tagesminus von fast vier Prozent ist die Vonovia-Aktie heute nicht nur auf ein neues Jahrestief, sondern auch auf ein neues Fünfjahrestief gefallen. Die Aktie des Immobilienkonzerns hat im ersten Halbjahr 2022 40 Prozent an Wert eingebüßt. Warum ist die Performance der Vonovia-Aktie seit geraumer Zeit so katastrophal? Ein kaputtes Geschäftsmodell? Es hat in erster Linie mit der Inflation… Hier weiterlesen