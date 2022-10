Vonovia-Aktie: Das ist fast eine Bombe!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Aktie von Vonovia ist nach einer Schlagzeile vom Donnerstag "im freien Fall" – es würde außerdem keine Aussicht auf Besserung geben, so die Analyse des Magazins "Aktionär". Die Nachricht ist insofern überraschend, als immerhin eine US-Investmentbank wieder etwas Land sieht. Vonovia: Am Donnerstag erneut nach unten Am Donnerstag jedenfalls ging es für den Titel nun erneut abwärts. Die Aktie… Hier weiterlesen