Vonovia Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100. Der RSI-Wert von Vonovia liegt bei 45,95, was auf eine neutrale Situation hinweist. Eine ähnliche neutrale Bewertung ergibt sich, wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) ausgedehnt wird, mit einem Wert von 31. Insgesamt wird die Kategorie des RSI daher als "Neutral" eingestuft.

Für die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet wird die Diskussionsintensität in den sozialen Medien berücksichtigt. In Bezug auf Vonovia wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vonovia-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von +23,55 Prozent aufweist, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ähnlich positiv ist die Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einer Abweichung von +10,41 Prozent.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. In Bezug auf Vonovia wurden überwiegend negative Kommentare auf sozialen Plattformen gemessen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine überwiegend negative Einschätzung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Stimmung und das langfristige Stimmungsbild für Vonovia als negativ eingestuft werden müssen.