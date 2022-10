Vonovia-Aktie: Das hat es seit acht Jahren nicht mehr gegeben!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Vonovia-Aktie befindet sich seit Ende Januar in einem kräftigen Abwärtsschwung. Inzwischen haben die Bären den Kurs bis auf 19,360 Euro zurückkommen lassen. Mit dem Bruch der 20,000-Euro-Marke wurde in dieser Woche ein weiteres Verkaufssignal erzeugt. Allein in diesem Jahr belaufen sich die Abschläge auf über 60 Prozent. Gegenüber den Höchstständen aus dem August letzten Jahres notiert das Papier sogar… Hier weiterlesen