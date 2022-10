Vonovia-Aktie: Das gibt Ärger

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Vonovia ist als Wohnungsunternehmen in diesen Tagen, Wochen und Monaten im Brennpunkt der gesellschaftlichen Diskussion. Jüngst geriet Vonovia auch wegen der Energiesparappelle der Regierung unter Druck. Verantwortlich für den Energieverbrauch sind jedoch - auch - Mieter. Auch eine Mietpreisbremse oder aber Kündigungsschutz-Programme für Mieter drücken die Stimmung am Markt. Derzeit ist der Kurs recht schwach. Dies bestätigte sich am Freitag… Hier weiterlesen