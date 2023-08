Vonovia-Aktie: Ein dramatischer Verlauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Vonovia, der Immobilienriese, hat in einer Ära niedriger Zinssätze und reichlich flüssigem Kapital beträchtliche Wohnungsbestände hinzugekauft. Jetzt jedoch machen steigende Kosten dem Unternehmen zu schaffen. Die jüngsten Inflationstrends und ansteigenden Zinsen haben sichtbare Auswirkungen auf die Bilanz hinterlassen. Dies wurde deutlich am Freitag, den 04. August, als Quartalsberichte einen Verlust in Milliardenhöhe enthüllten.

Trotz dieser Schlagzeilen scheint sich der Rückgang des Vonovia-Aktienkurses in Grenzen zu halten – ein Hinweis darauf, dass Investoren diese Entwicklung möglicherweise vorhergesehen hatten. Gleichzeitig plant Vonovia eine Reduzierung seiner Bestände durch den Verkauf von Immobilienvermögen.

Allerdings könnte der Markt diese Angebote nur mit erheblichen Preisabschlägen akzeptieren. Tatsächlich...