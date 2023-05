Vonovia Aktie: Das bedeutet nichts gutes

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Der aktivistische Investor Elliott hat vor der jährlichen Hauptversammlung von Deutsche Wohnen eine spezielle Untersuchung des Darlehens gefordert, das das deutsche Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen seinem größten Aktionär Vonovia gewährt hat. Elliott ist bekannt für sein Engagement in Unternehmen, bei denen er der Meinung ist, dass sie unterbewertet sind oder strategische Veränderungen benötigen. Elliott erwirbt in der Regel eine signifikante Beteiligung an diesen Unternehmen und setzt sich aktiv für Veränderungen ein, um den Shareholder Value zu steigern.

Im Jahr 2021 wurde Vonovia zum Konkurrenten Deutsche Wohnen und bildete eine Immobiliengruppe mit mehr als 500.000 Wohnungen. Im Januar 2022 wurde bekannt gegeben, dass Deutsche Wohnen seinem neuen Hauptaktionär bis zu 2 Milliarden Euro leihen würde. Cornwall, eine...