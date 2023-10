Vonovia-Aktie: Zwölf Hektar!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

In der vergangenen Handelswoche konnte die Vonovia-Aktie leicht zulegen und schloss bei 20,74 EUR, was einer positiven Veränderung von 1,5 % entspricht. Im aktuellen Monat liegt die Aktie jedoch um 9,2 % im Minus. Ein interessantes Detail hierbei ist der Schuldenabbau des Unternehmens. Vonovia, Deutschlands größter Immobilienkonzern, trennt sich von 1213 Wohnungen und etwa zwölf Hektar unbebauter Grundstücke in Dresden für einen Gesamtpreis von 87,8 Millionen Euro.

Schuldenabbau strategisch für Vonovia

Verkauf an die Stadt Dresden erfolgt zum Buchwert

Zustimmung des Dresdner Stadtrates steht noch aus

Der Schuldenabbau und seine strategische Bedeutung

Der Bochumer Konzern steht mitten in der Umsetzung seiner Schuldenabbau-Strategie. Mit dem Verkauf von Wohnungen an die städtische Wohnungsgesellschaft WiD Wohnen in Dresden...