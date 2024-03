Vonovia Aktie: Wohin geht die Reise?

In den letzten Wochen konnte bei Vonovia eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies liegt an den positiven Auffälligkeiten, die in den sozialen Medien registriert wurden. Die Stärke der Diskussion hat dagegen keine signifikanten Unterschiede gezeigt, weshalb sie mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Vonovia für diese Stufe daher ein "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs stuft die Vonovia derzeit als "Gut" ein. Der GD200 des Wertes verläuft bei 23,51 EUR, während der Kurs der Aktie bei 25,3 EUR liegt, was einer Abweichung von +7,61 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 26,74 EUR, was einer Abweichung von -5,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie der Vonovia als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 73,59, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht, während der RSI25 bei 51,96 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, jedoch haben sich Anleger in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Vonovia unterhalten. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass in den letzten zwei Wochen 7 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation verzeichnet wurden. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.