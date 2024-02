Vonovia Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

In den letzten zwei Wochen wurde Vonovia von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als äußerst negativ bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Beiträge. Auch wurden in diesem Zeitraum vorwiegend negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Anleger-Stimmung auf "Schlecht" eingestuft, da die Redaktion insgesamt 9 negative Signale identifiziert hat.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Vonovia-Aktie eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Hier ergibt sich eine Abweichung von +17,76 Prozent. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Vonovia haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet wird. Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine "Neutral"-Situation hin, da der RSI der Vonovia bei 63,41 liegt und der RSI25 bei 52.

Insgesamt erhalten wir somit für Vonovia mehrere "Neutral"-Bewertungen, sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die technische Analyse, als auch das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.