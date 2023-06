Vonovia Aktie: Wie geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Recht positive Arbeitsmarktzahlen aus den USA und die Einigung im Schuldenstreit verhalfen Immobilienaktien am Ende der vergangenen Woche zu spürbaren Gewinnen. Auch einige deutsche Unternehmen konnten davon profitieren. So stieg die Vonovia-Aktie am Freitag zeitweise um mehr als 6%. Eine langanhaltende Rallye ist jedoch bisher noch nicht erkennbar.

Schon im frühen Handel am Montag scheint sich der Rückenwind abzuschwächen. Bis zum Vormittag musste Vonovia heute leichte Verluste verbuchen und notierte bei einem Kurs von 17,85 Euro. Zwar sind größere Korrekturen ausgeblieben, aber das Ergebnis lässt noch Raum für Verbesserungen.

Für Vonovia ändert sich wenig

Trotz der bemerkenswerten Bemühungen der Käufer weist die Vonovia-Aktie aktuell auf Jahressicht einen Kursverlust von 50,3% auf. Sollten die Bullen jetzt nicht erneut...