Vonovia Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die technische Analyse der Vonovia-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 23,59 EUR liegt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 26,7 EUR, was einem Unterschied von +13,18 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Der Schlusskurs von 26,71 EUR liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (-0,04 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vonovia für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vonovia-Aktie liegt bei 54,3, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Somit erhält Vonovia für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionintensität in Bezug auf Vonovia langfristig unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Gut" führt.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Vonovia eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben jedoch mehrheitlich Kaufsignale berechnet, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Vonovia von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.