Vonovia Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Vonovia liegt bei 66,67 und wird daher als „neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,94 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "neutral" eingestuft.

In den Diskussionen auf sozialen Medien zeigt sich eine negative Stimmung rund um die Vonovia. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "schlecht" einzustufen ist. Zusätzlich wurden auf dieser Ebene sechs Handelssignale ermittelt, wovon 6 als "schlecht" bewertet wurden. Insgesamt ergibt sich also eine Einstufung als "schlechte" Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Vonovia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,16 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 27,43 EUR um +29,63 Prozent darüber, was aus charttechnischer Sicht als "gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 25,37 EUR über dem letzten Schlusskurs (+8,12 Prozent) und erhält somit ein "gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie also für die einfache Charttechnik als "gut" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz, also die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien, konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Vonovia festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Vonovia daher in diesem Bereich ein "gut"-Rating.