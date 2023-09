Vonovia-Aktie: Was für eine Sensation!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Während die Immobilienpreise in Deutschland im zweiten Quartal um beachtliche 9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sanken, präsentiert sich die Vonovia-Aktie als stabilisierender Faktor. Sie konnte in der letzten Handelswoche bei 24,00 EUR schließen, was eine positive prozentuale Veränderung von 2,3 % gegenüber der vorangegangenen Handelswoche darstellt. Der Aktienkurs des Immobilienunternehmens scheint nicht im Geringsten von dem jüngsten Preisrückgang auf dem Immobilienmarkt beeinträchtigt zu sein. Für den laufenden Monat wird ein weiteres Wachstum von 7,7 % verzeichnet.

Marktanalyse: Immobilienpreise in Deutschland

Stärkster Rückgang der Immobilienpreise seit 2000

Quartalsrückgang von 1,5 Prozent

Bauzinsen und Inflation beeinträchtigen die Kaufkraft

Die Preise für Wohnimmobilien sind deutlich gesunken, aber...