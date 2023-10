Vonovia-Aktie: Was für eine Enttäuschung!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Vonovia schien an den Aktienmärkten wieder auf dem Weg der Besserung. Der Wohnungskonzern hat nun allerdings in den vergangenen Tagen deutlich nachgegeben. Am Montag ging es um weitere -2,9 % abwärts – gleich zu Beginn des Handels. Die Erholung scheint auf tönernen Füßen gestanden zu haben.

Vonovia ist allein an den vergangenen fünf Handelstagen um deutliche -11 % nach unten gestürzt. Das ist ein Signal, denn die Börsen scheinen das Zutrauen in die Erholung verloren zu haben.

Dabei hat Vonovia auch die Untergrenze bei 20 Euro wieder unterkreuzt. Dies wirft in Bezug auf die charttechnische Ausgangssituation ein bescheidenes Licht auf den Wohnungskonzern.

Vonovia: Am 3. November kommt vieles klarer auf den Tisch

Sehr viele oder bedeutende Anhaltspunkte lieferte das Unternehmen indes nicht. Die Baukosten sollten sinken, so...