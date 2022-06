Vonovia-Aktie: Wann ist die Katastrophe zu Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Finanztrends Video zu Vonovia



mehr >

Die Kursentwicklung der Vonovia-Aktie muss schlichtweg als Katastrophe bezeichnet werden. Der Immobilienkonzern hat seit Jahresbeginn über ein Drittel seines Wertes verloren und ein Ende ist nicht in Sicht. Inzwischen notiert die Vonovia-Aktie nicht nur auf einem Jahres-, sondern sogar auf einem Fünfjahrestief. Warum haben so viele Anleger den Glauben an Vonovia verloren? Gravierende Baustellen Die Antwort lautet: Weil der Immobilienkonzern… Hier weiterlesen