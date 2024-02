Vonovia Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Anleger-Stimmung bei Vonovia ist insgesamt besonders negativ, wie sich aus den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen beiden Wochen ergibt. Dabei standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie führte. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 3 negative Signale und 1 positives Signal, was zu einer Empfehlung "Schlecht" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Vonovia durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Aus der technischen Analyse ergibt sich für die Vonovia-Aktie ein Durchschnitt von 22,17 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 27,93 EUR, was einem Unterschied von +25,98 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 27,22 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vonovia also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Vonovia liegt bei 42,49, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,76, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt sich, dass die Anleger-Stimmung bei Vonovia negativ ist, während die technische Analyse zu einer gemischten Bewertung führt. Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Neutral"-Einstufung.