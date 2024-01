Vonovia Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Anlegerstimmung bei Vonovia in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen wurden insbesondere negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Analysten haben zudem sechs schlechte und keine guten Handelssignale aus den sozialen Medien erhalten, was zu der Empfehlung "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Vonovia-Aktie einen Wert von 67,87 für den RSI7 und 37,75 für den RSI25, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Vonovia-Aktie mit einer Entfernung von +30,03 Prozent vom GD200 als "Gut" einzustufen ist. Der GD50 weist einen Kurs von 25,22 EUR auf, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Die Analyse der Sentiments und des Buzz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.