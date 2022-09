Vonovia-Aktie: So will man jetzt für Ruhe und Ordnung sorgen!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Finanztrends Video zu Vonovia



mehr >

Vonovia überdenkt sein Sicherheitskonzept: Wie die „Sächsische Zeitung“ (SZ) kürzlich berichtete, werde der Großvermieter in seinen Hochhäusern in Dresden den Pförtner-Dienst abschaffen. Davon sollen insgesamt zehn Hochhäuser des Immobilienkonzerns in Prohlis und Gorbitz betroffen sein (beides Stadtteile von Dresden). Konkret sollen 20 Pförtner ihren Job verlieren, innerhalb des Vonovia-Konzerns aber eine andere Anstellung bekommen. „Ziel ist es, dass wir noch… Hier weiterlesen