Vonovia Aktie: So kann man sich irren!

In den letzten Wochen gab es einen Anstieg positiver Kommentare über Vonovia in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was von der Redaktion als "Gut"-Bewertung eingestuft wird. Die Anzahl der Beiträge zu Vonovia deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde deutlich weniger über Vonovia diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Trotzdem erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Vonovia mittlerweile auf 22,33 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 26,7 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 27,39 EUR, was die Aktie aus dieser Sicht neutral bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und beträgt für Vonovia 77,81. Dies wird als überkauft betrachtet, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 53, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher eine "Neutral" Bewertung erhält. Insgesamt wird für diese Kategorie eine Einstufung von "Schlecht" vergeben.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung "Schlecht" führt. Die Redaktion hat außerdem 7 exakt berechenbare Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer Empfehlung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Schlecht"-Einstufung.