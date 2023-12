Vonovia Aktie: So geht’s nicht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und Diskussionen über verschiedene Aktien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. In Bezug auf die Aktivität in den Diskussionen über Vonovia wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird ebenfalls als negativ bewertet, was zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Vonovia-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Mit einem RSI7-Wert von 32,22 und einem RSI25-Wert von 25,61 wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und negative Themen in den sozialen Medien dominierten. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Vonovia-Aktie auf 20,97 EUR und der aktuelle Kurs auf 28,85 EUR festgelegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +37,58 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 24,79 EUR, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +16,38 Prozent ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Insgesamt wird die Vonovia-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Schlecht" eingestuft.