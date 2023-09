Vonovia-Aktie: Schock-Faktor!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Vonovia-Aktie hat sich zur Wochenmitte mit einem Anstieg von 3,4 % auf 24,25 EUR im positiven Territorium positioniert. Doch die jüngsten Entwicklungen in der Immobilien- und Baubranche könnten die Investoren beunruhigen. Rolf Buch, der Vorstandschef des größten deutschen Wohnungsbauunternehmens Vonovia, sprach in einem Interview mit der Funke Mediengruppe Klartext: Der Bau von zehntausenden geplanten Wohnungen wurde aus Kostengründen auf Eis gelegt. Dies geschieht in einer Zeit, in der die Baukosten in die Höhe schnellen und viele Deutsche ihren Traum vom Eigenheim aufgeben müssen.

Kostendruck bremst Bauvorhaben

Die Vonovia-Aktie spiegelt die Unsicherheit des Marktes wider. Obwohl das Unternehmen mit seinen Planungen für 60.000 Wohnungen in der Schublade sitzt, sind die Bau- und Finanzierungskosten ein erheblicher...