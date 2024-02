Vonovia Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Das Anleger-Sentiment bezüglich Vonovia hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt, wie Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen. An einem Tag wurde positiv über das Unternehmen gesprochen, während an neun Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation deuten darauf hin, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Vonovia insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Bezüglich der Intensität der Diskussionen in den letzten 30 Tagen ergibt sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfuhr und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Vonovia-Aktie weist darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage Basis, der auf 55,78 liegt und somit ein "Neutral"-Rating ergibt, zeigt sich hier eine Abweichung in der Bewertung.

Die technische Analyse der Vonovia-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 26,03 EUR lag, was einem Unterschied von +14,17 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (22,8 EUR) entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (27,37 EUR) liegt jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,9 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Vonovia somit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.