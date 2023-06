Vonovia-Aktie: Saisonal bedingte Aufwärtsbewegung wird möglich, wo liegen die Kursziele?

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Vonovia-Aktie befindet sich derzeit in einer stabilen Seitwärtsbewegung, was darauf hindeutet, dass eine Bodenbildung bevorstehen könnte. Um diesen Prozess zu bestätigen, muss jedoch ein Ausbruch über die charttechnische Widerstandsmarke von rund 19,50 Euro erfolgen. Sobald dieser Schritt geschafft ist, könnte die Aktie schnell die Marke von 21 Euro überschreiten. Historisch betrachtet gibt es üblicherweise eine Aufwärtsphase bis in den August hinein, bevor die zyklische Aussicht die Stimmung trübt.

Trotz des katastrophalen Rückgangs in diesem Jahr wird erwartet, dass das Unternehmen seine Finanzsituation wieder in den Griff bekommt, zumindest laut den Prognosen. Experten gehen davon aus, dass Vonovia bereits im Jahr 2024 wieder ein positives Nettoergebnis erzielen wird. Interessanterweise sind trotz des dramatischen...