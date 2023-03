Vonovia Aktie: Rot, Rot, Rot

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Morgan Stanley stuft Vonovia auf Underweight herab, senkt Kursziel auf 19 Euro

Auf einen Blick:

• Niedrige Renditen und gefährdete Mieteinnahmen: Morgan Stanley warnt vor europäischen Immobiliengesellschaften

• Analyst warnt vor hohen Schulden in Immobilienportfolios, Vonovia-Aktie herabgestuft

• Vonovia erhält negative Bewertung von Morgan Stanley aufgrund von Branchenrisiken und Bilanzbedenken

Liebe Leserinnen und Leser,

in einer am Mittwoch veröffentlichten Sektorstudie merkte Morgan Stanley-Analyst Bart Gysens an, dass bei vielen kontinentaleuropäischen Immobiliengesellschaften die Renditen zu niedrig seien, die Mieteinnahmen gefährdet oder beides gleichzeitig gegeben sei. Häufig seien die Portfolios mit übermäßig hohen Schulden belastet. Im Rahmen dieser Sektorstudie beobachten die US-Analysten von Morgan Stanley auch...