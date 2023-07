Vonovia-Aktie: Notieren Sie sich den Termin!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Vonovia steht an der Schwelle eines entscheidenden Ereignisses. Der Konzern, der in den letzten Handelsmonaten erheblich unter Druck geriet, wird am 4. August sein aktuellsten Finanzergebnisse veröffentlichen. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Situation werden wir neue Erkenntnisse über die Lage des Vonovia-Aktien erhalten. Vor dieser Quartalsberichterstattung haben auch Analysten ihre Einschätzungen aktualisiert, wobei das Hauptaugenmerk auf einer möglichen Kapitalerhöhung von Vonovia liegt. Es wurde spekuliert, dass Vonovia zusätzliche Ressourcen benötigen könnte.

Zielkurs bleibt bei 35 Euro!

Die Investmentbank Goldman Sachs hat eine neue Analyse bereitgestellt. Jonathan Kownator, ein Analyst bei Goldman Sachs, behält seine Einstufung für die Aktie von Vonovia auf seiner “Conviction Buy List” und setzt das Ziel...