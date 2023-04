Vonovia-Aktie: Mögliche Erholung und positives Kursziel von Warburg Research

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Nach einem starken Abschwung im März zeigt die Vonovia-Aktie aktuell wieder Stärke. Dies könnte auch an den guten Inflationsprognosen liegen, die Investoren anlocken. Aus charttechnischer Sicht könnte ein Tief bei etwa 15 € erreicht sein, was auf eine mögliche Erholung hindeutet. Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Simon Stippig kommentierte, dass mögliche Wohnungskäufe der neuen Berliner Regierung für die Immobiliengesellschaft positiv wären, aber einige Zeit in Anspruch nehmen könnten. Die Verhandlungen könnten jedoch in der zweiten Jahreshälfte beginnen.

US-Verbraucherpreise und Immobilienaktien

Die jüngsten US-Verbraucherpreise sind im März weniger stark gestiegen als erwartet, was die Marktteilnehmer positiv aufnimmt. Der DAX erreicht ein neues...