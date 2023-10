Vonovia-Aktie: Die Milliarden-Wette!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Der Immobilienriese Vonovia setzt angesichts einer schwierigen Zinslandschaft auf Portfolio-Optimierung. Das Unternehmen, dessen Aktienwert am Montag bei 22,07 EUR geschlossen hat, hat eine Minusrendite von 0,35% zum Wochenstart hinnehmen müssen. Für den aktuellen Monat liegt das Zwischenergebnis bei einem Minus von 3,4%. Doch das ist nicht alles: Vonovia plant den Verkauf von mehr als 800 Wohnungen in Hannover-Sahlkamp, einer in den 1970er Jahren errichteten Siedlung. Dies könnte als Versuch interpretiert werden, die Bilanz in Zeiten steigender Zinsen zu festigen.

Kurs: 22.07 EUR

GD200: 21.02 EUR (steigend)

GD100: 20.19 EUR (steigend)

Portfolio-Optimierung als Überlebensstrategie

Die Entscheidung, einen Teil des Portfolios in Hannover zu veräußern, wurde als proaktiver Schritt zur Schuldenreduktion gesehen. Vonovia gab...