Vonovia Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Vonovia wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass Vonovia weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,51, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung für das Wertpapier hinweist.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 21,89 EUR für den Schlusskurs der Vonovia-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 27,48 EUR, was einen Unterschied von +25,54 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (26,83 EUR) zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,42 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung für die Vonovia-Aktie. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Vonovia in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung erteilt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität rund um die Aktie gezeigt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält Vonovia eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich auf dieser Ebene ein Handelssignal von 1 Schlecht-Signal, was letztendlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Vonovia bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.