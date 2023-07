Vonovia Aktie: Kursziel bei 30,60 EUR - Potenzial von +43,53%

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Vonovia-Aktie erreichte gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +7,89%. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben in Summe sogar ein Plus von +9,00%. Diese Entwicklung scheint die Stimmung unter den Anlegern zu verbessern.

Das mittelfristige Kursziel für die Vonovia-Aktie beträgt laut Bankanalysten aktuell 30,60 EUR. Sollten sie mit dieser Einschätzung Recht behalten, bietet sich Investoren ein lohnendes Potenzial von +43,53%. Allerdings stimmen nicht alle Analysten überein und es gibt unterschiedliche Bewertungen der Aktie:

• Starker Kaufempfehlung: 6 Analysten

• Kaufempfehlung: 11 Analysten

• Halten-Empfehlung: 6 Experten

• Verkaufsempfehlung: 4 Analysten

Insgesamt sind also noch immer mehr als die Hälfte der befragten Analysten optimistisch gestimmt (+62,96%). Das bewährte “Guru-Rating” liegt...