Vonovia-Aktie: Kurspotenzial von +63,11%

Die Aktienexperten sind sich einig: Die Vonovia-Aktie ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 30,60 EUR und bietet den Investoren somit ein Kurspotenzial in Höhe von +63,11%. Auch die gestrige Kursentwicklung am Finanzmarkt mit einem Plus von +1,54% lässt auf Optimismus schließen.

• Vonovia-Aktie legt um +1,54% zu

• Bankanalysten sehen mittelfristiges Kursziel bei 30,60 EUR

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +65,38%

Während sechs Experten die Aktie als “starken Kauf” empfehlen und elf weitere sie als “Kauf” bewerten, zeigen sich sechs Analysten neutral und drei sprechen gar eine Verkaufsempfehlung aus.

Das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,77 und bestätigt die positive Einschätzung der Experten zur zukünftigen Wertentwicklung der Vonovia-Aktie.