Vonovia-Aktie: Kurspotenzial von +32,18% - Das sagen die Analysten

Die Aktie von Vonovia hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend gezeigt und am 18.09.2023 mit einem Anstieg von +0,61% geschlossen. Dadurch ergibt sich ein wöchentliches Plus von insgesamt +2,89%. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Vonovia bei 30,60 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies ein Kurspotenzial von +32,18% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung: Einige sprechen lediglich eine neutrale Bewertung aus oder raten sogar zum Verkauf der Aktie.

Aktuell empfehlen jedoch insgesamt 66,67 Prozent der befragten Experten den Kauf der Vonovia-Aktie.

Zusätzlich wird das Guru-Rating mit 3,74 als stabil bewertet.