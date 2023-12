Vonovia Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für die Aktie Vonovia haben sich in den letzten vier Wochen verbessert. Die Bewertung der Aktie wird daher als "Gut" eingestuft. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass in letzter Zeit vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Vonovia daher in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Vonovia liegt bei 39,71, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 41, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, und daher auch hier die Bewertung "Neutral" erhält. Insgesamt erhält Vonovia für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Vonovia. Es gab mehr negative als positive Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Vonovia daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls überwiegend Verkaufssignale berechnet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vonovia von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Vonovia-Aktie sowohl den längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch den kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) gleitenden Durchschnitt überschritten hat. Aufgrund dieser Indikatoren erhält die Vonovia-Aktie eine "Gut"-Bewertung. In Summe wird Vonovia auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.