Vonovia Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) zeigt, wie sich die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über die Zeit verhalten. Er ist ein guter Indikator, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. In den letzten 7 Tagen lag der RSI-Wert der Vonovia-Aktie bei 41. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 53,57 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Vonovia-Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Vonovia.

Die technische Analyse zeigt, dass die Vonovia-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 22,64 EUR, während der Aktienkurs bei 26,58 EUR liegt, was einer Abweichung von +17,4 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 27,38 EUR, was einer Abweichung von -2,92 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse eine deutliche Verbesserung der Stimmung für Vonovia in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Auch dafür erhält Vonovia eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Vonovia diskutiert. An zwei Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen standen vor allem negative Themen im Vordergrund. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Vonovia auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.