Vonovia-Aktie: Ist das noch eine Krise?

Spannung rund um den Wert von Vonovia. Das Wohnungsbauunternehmen müsste an sich in der aktuellen Zinssituation recht zufrieden sein. Es ist davon auszugehen, dass die Finanzierungsbedingungen sich für die Immobilien-Wirtschaft verbessern. Vonovia dümpelt nun aber an den Aktienmärkten weiter vor sich hin. Der Titel konnte am Freitag noch 0,6 % gewinnen. Dennoch ging es seit Jahresanfang um ca. -3,1 % nach unten. Gut ist das noch immer nicht – auch wenn Vonovia aus der größten Krise zunächst befreit zu sein scheint.

Vonovia: Wo liegen die Kursziele?

Dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen werden, zeigt schon ein Blick auf die erwarteten wirtschaftlichen Verhältnisse. Gewinne wird Vonovia in diesem Jahr nicht erwirtschaften. Dennoch sehen Analysten aktuell noch ein mögliches Kursplus in Höhe von im Durchschnitt gut 17 %!

