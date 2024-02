Vonovia-Aktie: Immobilien-Krise?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Vonovia ist als Wohnungsbauunternehmen zumindest in weiten Teilen von der Immobilien-“Krise” in Deutschland betroffen. Das zeigt sich auch an Tagen wie dem Mittwoch, als die Aktie gleich -2,7 % verlor. Der Titel ist mit nunmehr 25,54 Euro recht deutlich unter die Marke von 28 Euro gerutscht, die nun zweimal einen Ausbruch nach oben deutlich verhinderte. Die Gründe für die zögerliche Haltung des Marktes im laufenden Aufwärtstrend sind relativ eindeutig: Noch immer herrscht am Markt große Unsicherheit.

Wird Vonovia überhaupt rentabel sein?

In ca. drei Wochen sollen die nächsten Zahlen darüber Auskunft geben, ob Vonovia überhaupt rentabel arbeiten kann. Gegenwärtig belastet in Deutschland vor allem die Debatte um hohe Kosten und Nebenkosten für Mieter den Markt. Vonovia wird bei immer noch recht hohen Zinsen – und damit Kapitalkosten – und einer unverändert ausgeprägten Schwäche bei den Mietern wahrscheinlich keine nennenswerte Stimmung mehr produzieren können. Analysten rechnen für das laufende, nicht für das bald berichtete vergangene Jahr mit einem Verlust. Das Nettoergebnis soll sich auf gut -800 Millionen Euro belaufen. Das wäre mächtig – und die Stimmung rund um die Aktie wird zumindest offenbar dadurch schon im Vorfeld der Zahlen beeinflusst.

