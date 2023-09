Vonovia-Aktie: Der Immobilien-Kracher!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Anleger sind erstaunt, Börsen sind begeistert: Die Immobilien-Branche ist tatsächlich aus dem Nichts erwacht. Vonovia konnte am Freitag mit dem Plus von 4,5 % zum Ende der Woche erneut unter Beweis stellen, dass die Branche lebt. Der Immobilien-Bereich war über Wochen und Monate aus den unterschiedlichsten Gründen heraus unter Druck geraten. Die Zahlen bleiben schlecht, die Zuversicht ist groß. Das Comeback kann weiter laufen.

Vonovia: Viele Nachrichten

Die Geschichte um Vonovia – und die Konkurrenz am Markt – wird schnell erzählt sein. Die Zinsen in der EU und in Deutschland klettern seit geraumer Zeit. Damit hat sich die Finanzierung für diese Immobilien deutlich verschlechtert, die Alternativkosten für Investoren – Geld, das woanders arbeiten kann, wird auch bemessen – haben sich erhöht.

Die Immobilien selbst werden...