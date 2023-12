Vonovia Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Vonovia festgestellt werden. Dies basiert auf einer Auswertung von Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Die Masse der Marktteilnehmer zeigte eine Tendenz zu besonders negativen Themen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führte. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, blieb jedoch neutral.

Die technische Analyse zeigt, dass die Vonovia-Aktie gemessen am 50- und 200-Tages-Durchschnitt positiv bewertet wird. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 20,65 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 26,44 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +28,04 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 23,74 EUR (+11,37 Prozent Abweichung) über dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält Vonovia auf Basis trendfolgender Indikatoren eine positive Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Vonovia waren in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Anleger äußerten sich an sieben Tagen positiv und an sechs Tagen negativ über die Aktie. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Dennoch zeigen tiefere Analysen, dass vor allem negative Signale im Vordergrund standen, weshalb die Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments "Neutral" ausfällt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt für die Vonovia-Aktie einen Wert von 61, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis wird ein Wert von 33,12 ermittelt, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Vonovia.