Vonovia-Aktie: Hier ist der Durchbruch!

Seit Beginn des Jahres 2022 befand sich die Vonovia-Aktie in einem Abwärtstrend. Dieser Trend wurde jedoch Ende August 2023 durchbrochen und es kam zu dynamischen Kurssprüngen an mehreren Tagen. Die vorherigen Höchststände von Juli und Anfang August wurden übertroffen, was auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung im Wert hinweist, die seit Ende März 2023 knapp über der Marke von 15 Euro begann.

Vonovia im Kontext einer konsolidierenden Immobilienbranche

Die Anleger könnten allerdings aufgrund zahlreicher Insolvenzen in der Immobilienbranche weiterhin mit Vorsicht agieren. Auch größere Unternehmen mussten ihre Bestände abwerten. Der jüngste positive Trend bei der Vonovia-Aktie scheint hauptsächlich auf Hoffnungen zurückzuführen zu sein, dass die Zinssätze im Euroraum nicht weiter steigen werden. Trotz bestehender...