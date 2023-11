Vonovia-Aktie: Furchtbarer Rückschlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Vonovia hat am Montag einen immensen Rücksetzer erlitten. Die Aktie gab gleich um fast -6 % nach. Dies wiederum ist aus der Perspektive der Analysten eine nicht ganz nachvollziehbare Entwicklung. Es hat sich zuletzt an den Börsen die Meinung durchgesetzt, Vonovia habe durchaus Chancen auf eine beträchtliche Kursentwicklung. Nun führt der Kurs über die vergangenen fünf Handelstage noch immer mit mehr als 10 % Plus in den grünen Bereich. Deshalb lohnt es sich zunächst, die Ursachen und die Struktur der Verluste zu analysieren.

Vonovia: Was ist da passiert?

Die große Frage wäre, was passiert ist. Denn Vonovia selbst hat sich am Montag nicht zu Wort gemeldet. Waren es ggf. die Gewinne der vergangenen Tage, die wiederum für Unruhe gesorgt haben? Die Aktie hat dabei in den zurückliegenden vier Wochen nur noch gut 5 % zugelegt. In...