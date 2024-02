Vonovia Aktie: Es gibt was neues!

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Vonovia festgestellt werden. Das Unternehmen erhält daher ein "Neutral"-Rating. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Vonovia daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 67,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare und Befunde. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene, da neun von den berechneten Signalen negativ ausfielen.

In der technischen Analyse wird die Vonovia derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 22,85 EUR, während der Kurs der Aktie bei 26,24 EUR liegt, was einer Abweichung von +14,84 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 27,32 EUR, was einer Abweichung von -3,95 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Gut".