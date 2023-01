Vonovia-Aktie: Erschreckende Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Um den Immobilienmarkt steht es nicht gut. Es warnt unter anderem der Deutsche Mieterbund und die Baugewerkschaft IG BAU vor drastischen Verwerfungen. Der Mieterbundpräsident Lukas Siebenkotten sagte gegenüber der Funke Mediengruppe, “So laut wie jetzt haben die Alarmglocken des Wohnungsmangels lange nicht mehr geschrillt: Die Situation auf dem Wohnungsmarkt wird immer dramatischer”. Vor allem das Angebot an geförderten und bezahlbaren Wohnraum wird einen heftigen Einbruch erleben. Bund und Länder müssen endlich reagieren, “Oder wir erleben ein ungeahntes Desaster auf dem Wohnungsmarkt”.

EY erwartet Rückgang!

Der Immobilien-Investmentmarkt wurde jahrelang durch Wachstum verwöhnt, so steht es in einer Studie der Beratungsfirma EY. Schon im Jahr 2022 sahen wir einen Einbruch, dieser dürfte sich laut den Experten in diesem Jahr weiter fortsetzen. “Der Immobilienmarkt steht Kopf”, sagte Florian Schwalm. Unterdessen kann sich aber der Kurs der Vonovia-Aktie fangen und sogar ein neues Hoch ausbilden. Erst im November letzten Jahres kam es zu einer Topbildung im Bereich von etwa 26,00 EUR. Aktuell handelt die Aktie bei 27,14 EUR. Aus dieser Sicht heraus könnte sich eine Bodenbildung einstellen.

Die Trends sind zunächst wieder bullisch!

Lassen Sie uns einen Blick auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse werfen. Von insgesamt 30 gemessenen Kriterien sind 22 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 73.33 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Vonovia-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

