Vonovia-Aktie: Einsteigen?

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Der Immobiliensektor zeigt deutliche Schwäche, und in dieser abfallenden Spirale fällt vor allem die Vonovia-Aktie auf. Das Papier schloss am Mittwoch bei 22,14 EUR, was einem massiven Minus von 7,8% seit Wochenbeginn entspricht. Diese Entwicklung wirkt umso besorgniserregender, da der DAX am 27. September 2023 nur ein Minus von 0,25% verzeichnete. Man könnte argumentieren, dass diese Negativentwicklung im Immobilienmarkt auf eine sektorspezifische Abkühlung hindeutet, was Anleger alarmieren sollte.

Vonovia-Aktie: 7,8% Minus seit Montag

DAX: 0,25% Minus

Signal für sektorspezifische Abkühlung?

Weitreichende Implikationen und europäische Trends

Die Vonovia-Aktie ist nicht die einzige, die leidet. Vergleichbare Immobilienunternehmen wie Land Securities und British Land im britischen FTSE-Index fielen ebenfalls, um 3,8% bzw....