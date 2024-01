Vonovia Aktie: Einfach nur Spitze!

Die technische Analyse der Vonovia-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 21,68 EUR, während der aktuelle Kurs bei 26,81 EUR liegt, was eine Abweichung von +23,66 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (26,46 EUR) ergibt sich eine Abweichung von +1,32 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge im Internet zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, wodurch eine "Neutral"-Bewertung zustande kommt. Insgesamt erhält die Aktie von Vonovia bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Vonovia-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,89 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 48,65 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien analysiert wurde, ergibt eine "Gut"-Einschätzung, da die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt sind. Allerdings zeigen die Optimierungsprogramme mehrere Verkaufssignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Vonovia von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.